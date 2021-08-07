РИАМО - 7 авг. В районе дома №9 на Славянском бульваре в Москве водитель легковой машины при въезде во двор наехал на 4-летнего ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В момент дорожной аварии мальчик находился с мамой. Пострадавшего ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту этого инцидента.

Ранее в субботу машина такси столкнулась с ВАЗ на пересечении улицы Салтыковской и Косинского шоссе в столице, в ДТП пострадала 8-летняя девочка.