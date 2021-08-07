РИАМО - 7 авг. В рамках столичного проекта «Активный гражданин» началась голосование, которое посвящено онлайн-кружку «Экопросик» для юных горожан, занятия начнутся в сентябре, сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

В голосовании на выбор представлено 6 тем: «Где растут вечнозеленые растения?», «Как я могу помочь нашей планете?», «Могут ли новогодние ели жить вечно?», «Почему в разных городах России разное время?», «Какие живые существа пережили динозавров?», «Как правильно сортировать отходы?».

Участники «Активного гражданина» также могут выдвинуть свои варианты. Темы рассчитаны на школьников в возрасте 10-14 лет.

Занятия будут проводить на платформе Webinar.ru, их организует дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино».

Для участия в экокружке необходимо прислать на электронную почту kuzeco@yandex.ru номер мобильного телефона одного из родителей, ФИО и возраст ребенка, а еще указать в теме письма «Экопросик». Все желающим разошлют в чат WhatsApp ссылку на занятия.

В экоцентре «Кузьминки-Люблино» подобные уроки уже проходили, в том числе и в онлайн-формате.

Проект «Активный гражданин» появился в Москве в 2014 году. За это время к нему присоединились свыше 5 млн человек, из них около 2 млн — в 2020 году.