РИАМО - 7 авг. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал отстранить судей за оценки гимнастке Дине Авериной на Олимпиаде в Токио и отметил, что такая ситуация с баллами дискредитирует Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает Газета.ru.

Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье на Играх, а золото присудили израильтянке Лине Ашрам, хотя она уронила свою ленту в заключительном выступлении.

«Я своими глазами видел, когда 12 минут аплодировали Алексею Немову (гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион – ред.), теперь — Авериной. Я созванивался со своими друзьями, компетентными в художественной гимнастике. Вопиющее безобразие и бесконтрольность со стороны МОК! Это страшно», - отметил Тихонов.

Он напомнил, что в фигурном катании для судей сделали просмотр на экране, и только после него судьи ставят окончательные оценки.

«Почему это не сделано в художественной гимнастике? Этим самым МОК дискредитирует себя. Есть дисциплинарная комиссия, которая могла бы все просмотреть и навсегда исключить из судейства этих персонажей, чтобы впредь такого не повторялось», - подчеркнул биатлонист.

По его словам, когда возмущен весь спортивный мир, то это для участников подобных инцидентов безнаказанно не проходит.