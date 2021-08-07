РИАМО - 7 авг. Легкоатлетка Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту и завоевала 20-е золото для сборной РФ, сообщает Газета.ru.

Результат трехкратной чемпионки мира — 2,04 м. Серебро взяла австралийка Никола Макдермотт (2,02), а бронзовую награду — украинка Ярослава Могучих (2,00).

Теперь у сборной РФ 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей. Она занимает четвертое место в общем медальном зачете. На первом месте — Китай.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио состоится 8 августа.