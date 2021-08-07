РИАМО - 7 авг. В столице на ул. Черняховского из-за падения дерева на проезжую часть задерживается движение автобусов №105 и 110, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пассажиров призвали слушать объявления водителей, а также по возможности избегать поездок в данный район.

До конца субботы в Москве местами прогнозируется ливень, а также гроза с порывами ветра до 17 м/с.

Ранее в МЧС напомнили, что водителям стоит уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Также не следует совершать внезапных для других водителей обгонов, перестроений и опережений.