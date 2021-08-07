РИАМО - 7 авг. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что увеличение рабочей недели не поможет восстановлению отечественной экономики, передает Газета.ru.

Ранее первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики страны. По его словам, если граждане будут работать больше, то это поможет «вытащить страну из разрухи».

«У нас по Конституции 40 часов в неделю. Их можно отрабатывать в течение 3 дней, 4 дней. Это можно делать без всяких новых законов Госдумы. Речь должна идти о сокращении рабочей недели. Все остальное — домыслы несведущих людей», — сказал Шмаков.

Он отметил, что граждане готовы иногда работать сверхурочно, но только за дополнительную оплату.

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс. Если вводить сверхурочные, там есть предел сверхурочных в год. А во-вторых, за сверхурочные надо платить вдвое», — добавил глава ФНПР.