РИАМО - 7 авг. В субботу в Москве может выпасть от 3 до 14 мм осадков, или до 18% от месячной нормы августа, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня в Москве ожидается выпадение от 3 до 14 мм осадков с большим разбросом. Дожди пройдут очень локально», — уточнила Позднякова.

Как передает корреспондент РИАМО, дождь льет в районе станции метро «Молодежная».

Месячная норма осадков в Москве в августе составляет 77 мм.

Ранее ГУ МЧС России по Москве до конца суток объявило экстренное предупреждение о ливне, грозе и порывистом ветре.