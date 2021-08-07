РИАМО - 7 авг. Российская музыкальная группа Little Big опубликовала клип на песню Moustache. В нем снялась финалистка конкурса «Евровидение-2018» Нетта Барзилай, сообщает Газета.ru.

Видео разместили на официальном YouTube-канале группы 6 августа. К настоящему моменту оно набрало более 1,2 млн просмотров.

Нетта Барзилай, вокалистка Софья Таюрская, а также другие девушки в клипе изображены с наклеенными усами, которые они пытаются сделать еще гуще.

Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение» с песней UNO в 2020 году. Но так как из-за пандемии конкурс был отменен, от участия в 2021 году артисты отказались.

Барзилай победила на «Евровидении» в 2018 году с песней Toy.