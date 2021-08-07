РИАМО - 7 авг. Такси Kia и автомобиль ВАЗ столкнулись на пересечении улицы Салтыковской и Косинского шоссе в Москве, в аварии пострадал ребенок, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате столкновения машин пострадала восьмилетняя девочка - пассажир такси. У нее зафиксированы ушибы головы. Ребенка госпитализировали.

На месте аварии в данный момент работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Салтыковской улице образовался затор длиной около 1 км.