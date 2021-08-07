РИАМО - 7 авг. Автолюбителям рекомендовали не превышать скоростной режим на подмосковных дорогах, быть аккуратными за рулем и не парковаться под деревьями из-за грозы и порывистого ветра. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ближайшие часы и до конца субботы в Подмосковье местами прогнозируется ливень, а также гроза с порывами ветра до 17 м/с.

Пешеходам на улицах посоветовали на переходить дорогу в неположенном месте, не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей о непогоде. Также в регионе из-за грозы и ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.