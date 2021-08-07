РИАМО - 7 авг. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предположил, какой штамм коронавируса может переносить суперраспространитель, пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, от 2 до 3 человек может заразить один носитель при инфицировании стандартным вариантом Covid-19. При этом суперраспространитель может заразить значительно больше людей.

«Нельзя исключить такую ситуацию, хотя по имеющейся информации не понятно, каким образом один человек заразил 1,5 тыс. «Дельта»-штамм наиболее заразен из известных штаммов и доминирует в России в настоящее время», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что масочный режим должен соблюдаться всеми россиянами, в том числе привитыми и переболевшими.

Штамм «дельта» отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. К началу июля 2021 года ВОЗ зафиксировала «дельта»-штамм в 98 странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения. При этом во многих странах он становится доминантным.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>