РИАМО - 7 авг. Конец августа является лучшим временем, чтобы бюджетно слетать за рубеж, именно в этот период предлагаются самые дешевые билеты, пишет газета «Известия».

В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, что в конце августа слетать в Турцию и обратно прямым рейсом можно за 10 тыс. рублей, в Грецию — 19 тыс., на Кипр — 23 тыс.

«По большинству зарубежных направлений цены снижаются со второй половины августа. Поэтому дешевле всего вылетать на отдых в конце этого месяца, а возвращаться домой в сентябре», — отметила руководитель направления «Авиабилеты» в компании «Туту.ру» Ольга Епихина.

Рекорды дешевизны отмечаются и на авиаперелеты на курорты РФ.

«В Сочи билеты стоят 6-7 тыс. туда-обратно, в Геленджик — 7-8 тыс. вместо привычных 15-25. Это связано с избытком перевозки: авиакомпании вынуждены ставить в рейс самолеты максимальной емкости, поскольку открытых направлений очень мало», — уточнил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он пояснил, что если самолет простаивает, то потери у авиакомпании еще выше. Стоимость билетов еще зависит от времени суток, дня недели и длительности пересадки.

«Как правило на вылеты с понедельника по четверг спрос ниже, чем на уикенд. Например, из Москвы в болгарскую Варну раз в 2 недели по понедельникам прямой рейс совершает авиакомпания Bulgaria Air. Билет в одну сторону стоит всего 4 тыс. рублей», — сообщили в сервисе по поиску билетов Aviasales.

Горин добавил, что авиарейсы с продолжительной неудобной пересадкой, как правило, дешевле прямых, а если стыковка занимает 1-1,5 часа, то дороже.

Самыми дешевыми направлениями отдыха в конце августа – начале сентября для россиян станут Турция, Венгрия и Хорватия.

Так, слетать в Анталью и Стамбул с 24-26 августа по 2-10 сентября можно за 10-12 тыс. рублей. Купить авиабилеты в Будапешт можно за 13-17,7 тыс. рублей, если запланировать путешествие на 12-15 августа или 5-8 сентября.

На курорт Пула в Хорватии билеты на 21-30 сентября стоят 15,2 тыс. рублей, а с 29 августа по 5 или 7 сентября — 19 тыс.