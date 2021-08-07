РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. Жители подмосковных Люберец во время традиционного объезда попросили главу городского округа Владимира Ружицкого обратить внимание на неухоженную территорию бывшего института имени Скочинского.

«Дождь не помешал провести традиционный велообъезд территории округа. Сегодня в фокусе нашего внимания - южная часть Люберец. Есть ряд замечаний по содержанию внтрутридворовых проездов и дорог, ямочному ремонту, несвоевременному покосу травы, состоянию детских игровых площадок. Жители просят обратить внимание на территориию бывшего ИГД им. Скочинского, вывоз мусора вдоль дорог и обочин»,- написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что несколько многоквартирных домов нужно включить в программу капремонта.

Глава округа добавил, что отдельно обсудили наиболее сложные места автодорог, требующие расширения.

«Дорогие друзья! Благодарю вас за активность и внимание к проблемам округа! Все обращения зафиксированы и приняты в работу. Берегите себя и своих близких», - заключил Ружицкий.