РИАМО - 7 авг. Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов сообщил, что отличить обычного Covid-пациента от суперраспространителя можно с помощью единственного параметра. Об этом сообщает Nation News.
Он подчеркнул, что суперраспространитель отличается особой заразностью, поскольку может «подарить» болезнь сотням человек. К примеру, один человек в России заразил сразу 1,5 тыс. граждан.
По словам Чепурнова, феномен суперраспространителей известен мировой науке давно. Он объясняется за счет единственного фактора, который отличает суперраспространителя от обычного пациента — размер воздушно-капельного аэрозоля.
Вирусолог отметил, что доля суперраспространителей в ряде регионов РФ может достигать 80%. Эти люди не соблюдают меры санитарной безопасности, поэтому заражают большее количество окружающих.
В РФ на текущий момент выявлено 6 424 884 случая Covid-19. За весь период пандемии умерло 164 094 пациента, выздоровели после лечения 5 739 838 человек.
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