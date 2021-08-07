РИАМО - 7 авг. Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов сообщил, что отличить обычного Covid-пациента от суперраспространителя можно с помощью единственного параметра. Об этом сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что суперраспространитель отличается особой заразностью, поскольку может «подарить» болезнь сотням человек. К примеру, один человек в России заразил сразу 1,5 тыс. граждан.

По словам Чепурнова, феномен суперраспространителей известен мировой науке давно. Он объясняется за счет единственного фактора, который отличает суперраспространителя от обычного пациента — размер воздушно-капельного аэрозоля.

«Другие предположения о существовании неких генетических модификаций никак не проработаны, не доказаны. Поэтому все сводится к тому, что воздушно-капельная фракция конкретного человека обладает таким размером за счет свойства вязкости слюны и других параметров. Средний размер капельного аэрозоля — того, что летает в воздухе, играет самое важное значение в том, как глубоко в организм заражаемого человека проникает созданный аэрозоль. Это очень важный фактор. От него может зависеть, например, тяжесть заражения», — пояснил специалист.

Вирусолог отметил, что доля суперраспространителей в ряде регионов РФ может достигать 80%. Эти люди не соблюдают меры санитарной безопасности, поэтому заражают большее количество окружающих.

В РФ на текущий момент выявлено 6 424 884 случая Covid-19. За весь период пандемии умерло 164 094 пациента, выздоровели после лечения 5 739 838 человек.

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