РИАМО - 7 авг. На территории столицы в ближайший час с сохранением до конца суток прогнозируется ливень, гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Водителям рекомендовали уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Также не следует совершать внезапных для других водителей обгонов, перестроений и опережений.

Спасатели напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а это может привести к аварии.

Пешеходам на улицах города следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.