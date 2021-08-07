РИАМО - 7 авг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации будет завершена в России до конца следующего года, передает Газета.ru.

Об этом глава государства сообщил на встрече с работниками завода в Башкирии.

«Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно», — сказал Путин.

Он также добавил, что правительство разработало решение для того, чтобы минимизировать расходы граждан на дальнейшее проведение газовой трубы и приобретение необходимого оборудования.

1 июня Госдума приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации. Позже этот закон подписал президент.