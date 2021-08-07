РИАМО - 7 авг. Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал борца из Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова, который в финале Олимпийских игр уступил россиянину Заурбеку Сидакову, передает Газета.ru.

«Всевышний знает, что для нас лучше, брат. Ты проделал огромную работу — что есть, то есть. Выше голову», — написал Хабиб в своем сториз в Instagram.

Сидаков в весовой категории до 74 кг в финале одержал победу над представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым со счетом 7:0 и выиграл золотую медаль. Сидаков является чемпионом мира 2018 и 2019 годов, чемпионом Европейских игр 2019 года, многократным чемпионом России.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339).