РИАМО - 7 авг. Производители вакцин он коронавируса в РФ сейчас добавляют в препараты новые элементы, чтобы они были эффективны против будущих штаммов, сообщил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

«Конечно, на 100% угадать, какими будут эти вирусы, невозможно, но существуют определенные правила, по которым происходят мутации», – отметил Дурманов в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что Covid-19, как и любой другой вирус, эволюционирует, а это приводит к появлению его новых штаммов. Наиболее опасным сейчас считается «дельта».

«Вакцины делаются на основе технологий, которые принято называть «технологические платформы». Это как конструктор Lego, поскольку вакцина собирается из определенных элементов, которые были подготовлены заранее. Примерно так была собрана наша вакцина «Спутник V», – добавил эксперт.

По его словам, препарат собирали из элементов, разработанных по большей части против вируса Эболы.

С начала пандемии в России выявлено 6 424 884 случая коронавирусной инфекции, скончались 164 094 пациента, выздоровели 5 739 838 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>