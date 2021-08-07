РИАМО - 7 авг. Жителям столицы не стоит парковать автомобили под деревьями из-за грозы и сильного ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца субботы в городе местами ожидается ливневый дождь и гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с.

«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», - подчеркнули в пресс-службе.