РИАМО - 7 авг. Строительство профессионального футбольного поля в столичном районе Ясенево планируется завершить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В субботу мэр Сергей Собянин осмотрел строящееся футбольное поле на улице Паустовского, д. 6, корп. 3. Его площадь составляет 105 на 68 м, оно находится рядом со школой №1561.

«Несколько лет назад мы приняли решение построить в каждом округе Москвы профессиональное футбольное поле – по сути, мини-стадион, которым будут пользоваться воспитанники спортивных школ и все желающие любители футбола. Семь полей по этой программе уже введены в эксплуатацию. В течение ближайших полутора лет мы закончим строительство еще 4 мини-стадионов, в том числе в Ясенево», – сказал Собянин.

Для зрителей построят трибуны на 498 мест, включая сектор для маломобильных граждан, а также отдельные места для тренеров и запасных игроков.

Спортсмены смогут играть на качественном искусственном покрытии из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Благодаря системам подогрева и освещения использовать поле можно будет круглый год.

Новое футбольное поле будет соответствовать стандартам качества для тренировок воспитанников спортшкол и проведения соревнований как городского, так и межрегионального уровня. В свободное от официальных матчей и тренировок время играть на новом поле могут все желающие.

С 2015 года за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы возвели 7 профессиональных футбольных полей для столичных спортивных школ в различных округах столицы. До конца 2022 года планируется закончить возведение еще 4 полей.