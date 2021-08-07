РИАМО - 7 авг. В России родители, воспитывающие ребенка-инвалида до 8 лет, могут досрочно выйти на пенсию, передает Федеральное агентство новостей.

В Пенсионном фонде по Москве и Подмосковью пояснили, что мать ребенка-инвалида может выйти на пенсию в 50 лет, а отец — в 55 лет. Однако ведомством установлены ограничения по необходимому страховому стажу: для женщин — это не менее 15 лет, для мужчин — не менее 20 лет. Еще одним условием является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В текущем году этот показатель составляет 21.

На досрочную пенсию может выйти сначала мать, затем отец, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид.

ПФР ранее сообщил, что родители-пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, получат выплату 8 тыс. рублей в августе. Для начисления денежного довольствия нужно предоставить несколько справок.