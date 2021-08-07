РИАМО - 7 авг. Тесть ранил зятя ножом в живот в хоре возникшей ссоры в СНТ «Урожай» городского округа Клин, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавшего мужчину с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости скорая помощь доставила в больницу.

Полицейские задержали тестя пострадавшего мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Данное преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.