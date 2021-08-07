РИАМО - 7 авг. Программа испытания пилотных обучающих ресурсов позволяет их разработчикам находить подходящие площадки для работы в реальных условиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве существует 137 площадок пилотного тестирования инноваций. Участниками этой программы стали уже более 400 компаний, которые создали передовые проекты в 18 отраслевых направлениях, например в медицине, образовании, информационных технологиях, производстве и других», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что на сегодняшний день завершено около 90 пилотных тестирований.

В Москве программа действует с 2019 года.

Varwin Education — это конструктор VR-проектов, он не требует от пользователя продвинутых навыков программирования. Ввод кода осуществляется при помощи визуального редактора на языке Blockly.

В индивидуальных VR-проектах можно использовать собственные 3D модели. Конструктор совместим с большинством девайсов виртуальной реальности. Он также может работать без подключения VR-оборудования.

Руководитель проекта Александр Пикулев отметил, что нацпроект «Образование», в рамках которого заработал ряд федеральных программ по внедрению технологий виртуальной реальности в школы, реализуется в стране с 2019 года.

«При этом на отечественном рынке базового школьного образования отсутствует необходимое программное обеспечение», — добавил Пикулев.

Проект ProKids обучает детей программированию на базе компьютерной игр Minecraft и Roblox. Это помогает детям получать знания в доступной и легко усваиваемой форме.

«Раньше этот процесс требовал долгой настройки компьютеров, для которой была необходима хорошая квалификация со стороны ученика. У нас все максимально просто: ученик просто скачивает игру, запускает ее и начинает учиться», — считает гендиректор компании ProKids Сергей Жучков.

Тестирование проекта длилось 6 месяцев на базе нескольких столичных школ. В испытаниях приняли участие 25 детей из 4-6 классов. По итогам проверки образовательные учреждения высоко оценили эффективность проекта.