РИАМО - 7 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Егорьевск объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка на улице Набережной у реки Гуслица площадью 8 005 кв. м, сообщает пресс-служба комитета.

Победитель аукциона сможет арендовать данный участок сроком на 13 лет и 2 месяца под гостиничное обслуживание, общественное питание и культурное развитие. Начальная цена составляет 283 489 рублей.

Заявки принимаются до 17 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 59842). Аукцион состоится 21 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.