РИАМО - 7 авг. Еще один электробусный маршрут появился на западе Москвы. Автобус н4 довезет пассажиров от района Новокосино до станции метро «Китай-город», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут включает 15 остановок: «Новокосинская улица», «Метро «Новокосино», «Носовихинское шоссе», «Улица Старый Гай», «Платформа Новогиреево», «Метро «Новогиреево», «Зеленый проспект», «Метро «Перово», «2-я Владимирская улица», «Метро «Шоссе Энтузиастов», «Метро «Авиамоторная», «Метро «Площадь Ильича», «Николоямская улица», «Улица Солянка», «Метро «Китай-город».

Маршрут и время работы остаются без изменений.

Москва занимает лидирующее место в мире по числу электробусов. На сегодняшний день свыше 7,5 тыс. транспортных средств перевозят пассажиров по 750 столичным маршрутам, из них более 650 – электробусы.

Кроме того, электробусы демонстрируют хорошую финансовую окупаемость, а также не загрязняют окружающую среду выбросами углекислого газа.