РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Во дворе дома на улице Большая Серпуховская в Подольске установят неровности для ограничения скорости велосипедистов, проезжающих по детской площадке, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович и депутат горсовета Максим Круглов встретились с жителями округа. Подольчан беспокоит вопрос безопасности на детской площадке на улице Большая Серпуховская, 4.

Детская игровая зона разделена пешеходной дорожкой на две зоны. По пешеходной тропе часто ездят со скоростью велосипедисты.

В итоге принято решение установить неровности для ограничения скорости велосипедистов. К решению вопроса привлекут управляющую компанию.