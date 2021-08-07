РИАМО - 7 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Королев объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения на ул. Пионерской, д. 20, пом. 1, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 157,1 кв. м. располагается в центре города, недалеко от центрального городского парка. Начальная цена продажи составляет 3, 829 млн руб.

Заявки принимаются до 3 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 53288). Аукцион состоится 7 сентября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.