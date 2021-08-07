РИАМО - 7 авг. В России чаще всего преступниками становятся мужчины без постоянного источника дохода, которые ранее уже совершали различные правонарушения, передает ТАСС.

Согласно данным МВД, за первое полугодие 2021 года в стране выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. Из них 285 тыс. человек (64%) не имели постоянного дохода, а 257 тыс. (57%) ранее совершали преступления и были судимы.

Примечательно, что каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом их число за год сократилось на 7%.

Львиную долю преступлений в РФ совершают мужчины. На женщин приходится каждое шестое противоправное деяние. Иностранцев, совершивших преступление, всего 4%. При этом 80% из них являются выходцами из стран СНГ.

Преступность сократилась среди несовершеннолетних и студентов: на 15% и 12% соответственно.