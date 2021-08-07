РИАМО - 7 авг. Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио, первое места заняла гимнастка из Израиля, передает Федеральное агентство новостей.

Впервые с 1996 года российская команда осталась без золота на соревнованиях по художественной гимнастике. Аверина и ее команда подали протест на решение судей, однако его отклонили.

В сумме четырех видов многоборья россиянка получила оценку 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля — гимнастка Лина Ашрам, которая получила 107,800. Тренеры сборной России потребовали пересмотра оценок, однако судьи отклонили протест.

Ранее еще одну серебряную медаль России принесли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Спортсмены стали вторыми в соревнованиях по пляжному волейболу.