РИАМО - 7 авг. В Московской области до 23 часов субботы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской областях ЦФО.

В субботу в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, порывы до 12-17 м/с. Температура может подняться до плюс 27-29 градусов.