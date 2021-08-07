РИАМО - 7 авг. Комитетом по конкурентной политике совместно с администрацией городского округа Химки посредством публичного предложения выставлены на продажу 2 помещения в Химках на улице Мичурина, сообщает пресс-служба комитета.

Минимальная цена продажи составляет 1,5 и 2,6 млн руб. за помещения площадью 42,8 кв. м и 76,1 кв. м соответственно.

Заявки принимаются до 10 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедур: 60379, 60381). Торги состоятся 14 сентября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.