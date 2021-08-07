РИАМО - 7 авг. В столице согласовали проектные документы на капитальный ремонт исторического жилого дома, расположенного на Мантулинской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в Пресненском районе, построенного в 1926 году по индивидуальному проекту. Капитальные работы предполагают ремонт фасада, цоколя, подвала и чердачных помещений дома. Кроме того, проект включает обновление внутренней отделки лестничных клеток и восстановление балконов», — сказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Рабочие заменят облицовку цоколя, покрасят стены, поставят новые входные двери, обновят карнизы и системы водостока. Еще по документации планируется обновление информационных досок и табличек с номером подъезда.

Кроме того, рабочие обновят стены и потолки в здании, напольное покрытие и двери в местах общего пользования. В доме повесят новые почтовые ящики и таблички с номерами этажей.

Также планируется заменить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления в жилом доме.

В дальнейшем запланирован восстановительный ремонт здания. При этом сохранится прежняя планировка.