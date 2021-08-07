РИАМО - 7 авг. Москвичам напомнили, что грибы, произрастающие на особо охраняемых природных территориях столицы, запрещено собирать, при этом их можно снимать на камеру, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также грибы нельзя топтать и сбивать их. Из-за этого нарушаются их плодовые тела, что пагубно влияет на экосистему. Грибами питаются многие животные, населяющие столицу: в Москве насчитывают около 569 видов флоры и фауны.

Экологи советуют интересующимся людям заняться фотоохотой на грибы, так как многие из них выглядят красиво.

Кроме того, специалисты не рекомендуют гражданам употреблять в пищу грибы, растущие в черте города. Они накапливают в себе вредные вещества, которые пагубно скажутся на здоровье.​