РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Декоратор украсила третий подъезд дома в микрорайоне Кузнечики Подольска барельефом, теперь с усадьбой Плещеево, сообщила «РИАМО в Подольске» декоратор Анжелика Горбатова.

Украшение подъездов началось по заказу управляющей компании «Антей+». Решение сделать подъезды с изображениями приняла директор УК Лилия Крайнова после визита главы округа Николая Пестова. Он предложил обратить внимание на усадьбы Подольска и его окрестностей. УК предложила совету дома на выбор изображения усадеб, после чего Горбатова приступила к работе. Изображение усадьбы Плещеево декоратор делала совместно с художником Виктором Неберикутя.

В первом подъезде многоквартирного дома на улице Генерала Стрельбицкого, 7 изображена усадьба Остафьево, во втором - церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. В третьем закончена работа над усадьбой Плещеево, которая знаменита тем, что принадлежала баронессе Надежде фон Мекк - меценату и покровителю Петра Чайковского. В четвертом подъезде дома будет изображена усадьба Воробьево.

Великий композитор бывал в усадьбе и закончил здесь «Концертную фантазию для фортепиано с оркестром», оркестровую сюиту №3, написал музыку к романсам «На нивы желтые нисходит тишина» и «Не спрашивай». Чайковский гулял в парке усадьбы, по берегам Пахры и посещал Троицкий собор, где слушал церковное пение.

«Я очень благодарна УК, что в нашем городе, в нашем микрорайоне есть такие дома, придя в которые понимаешь, как хочется жить», - сказала Горбатова.

Она отметила, что возле каждого изображения размещена табличка с QR-кодом, с помощью которого можно перейти на страницу в сети Интернет, где подробно рассказывается про изображенную усадьбу.