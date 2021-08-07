РИАМО - 7 авг. Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице с начала августа, а в отдельных районах Подмосковья количество выпавших осадков местами достигло месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферный фронт принес в столичный регион не только дожди, но и новые порции тепла. Так, предстоящие дни в Москве и области погода будет жаркой, местами не исключены короткие дожди.

С начала августа ни один из дней не обошелся в Москве без дождя. К середине дня небо хмурилось, собирался дождь и шел с перерывами до вечера. Однако температура оставалась комфортной и ее средние суточные значения даже превышали климатическую норму.

В ночь на субботу теплый атмосферный фронт принес новые порции дождя, также прогремели грозы. Сильный дождь прошел на юго-востоке Подмосковья, где за ночь выпало местами до 17-25 мм осадков.

Месячная норма осадков в столице в августе составляет 77 мм.

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