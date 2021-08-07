РИАМО - 7 авг. В Западном и Центральном округах столицы временно ограничат движение на нескольких улицах с 14 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участок Крылатской улицы от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома №17, строения 7 закроют для проезда транспорта 14 августа, с 08:00 до 10:00. Ограничения вызваны проведением кубка по триатлону «Московский гром». В это время на упомянутом участке до окончания мероприятия будет запрещена парковка автомобилей.

С 14 августа по 30 октября перекроют 1 полосу дороги в Потаповском переулке у дома №6. Ограничения вводятся из-за проведения инженерных работ на упомянутом участке.