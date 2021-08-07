РИАМО - 7 авг. В МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске 5-8 октября впервые пройдет форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», мероприятие проведут в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021. Об этом сообщают организаторы форума.

Среди ключевых тем форума: вопросы госполитики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы стимулирования привлечения инвестиций в гостиничные объекты, мастер-планы территорий как основа развития туризма и инструмент привлечения инвестиций в объекты туринфраструктуры и многие другие.

На форуме выступят руководители и эксперты федеральных органов исполнительной власти (Ростуризм, министерство сельского хозяйства РФ, министерство природных ресурсов РФ), главы субъектов страны, региональные министры по туризму, руководители профильных ведомств и другие.

«На сегодняшний день форум регионов России — единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием первых лиц Ростуризма, глав субъектов РФ и региональных министров по туризму», — отметила организатор форума, со-основатель и гендиректор информационного проекта «ПИР» Елена Меркулова.

Она добавила, что впервые за всю историю PIR Expo помимо представителей бизнес-сообщества на выставку приедут представители региональной и федеральной власти, что даст возможность участникам мероприятия, заинтересованным в выходе на региональные рынки, напрямую вести переговоры с госорганами.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.