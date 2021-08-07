РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Подольский ХК «Витязь» победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» в товарищеском матче со счетом 4:3, сообщает пресс-служба клуба.

«Витязи» продолжают обкатку состава и проверку игровых сочетаний перед наступающим сезоном КХЛ. 6 августа в Подольске прошел первый из двух запланированных матчей с «Куньлунь Ред Стар», второй состоится в субботу, начало в 14:00. Допуск зрителей на стадион не разрешен.

Главный тренер ХК «Витязь» выпустил на лед ударное звено Оямяки – Аалтонен – Индрашис. Они реализовали большинство в формате «5 на 3» в концовке стартового периода. Первый удар «Куньлуню» нанес Вячеслав Лещенко. Выстрелил после выигранного в большинстве вбрасывания и короткой перепасовки.

Новичок «Витязя» Данила Зиновьев забил на паузе в ближний угол Джереми Смиту, счет стал 3:3. В конце матча у «Витязя» победные буллиты реализовали Нико Оямяки и Микс Индрашис.