РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. Госавтоинспекторы в Королеве проверили водителей округа на трезвость, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» прошло в Королеве в рамках социального раунда, который направлен на снижение числа ДТП из-за нетрезвых водителей. В субботу прошло внеплановое мероприятие.

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия пьяных водителей не выявлено», – сказал Ермилов.

Инспекторы ГИБДД проинформировали водителей о недопустимости нарушений ПДД, связанных с управлением автомототранспортом в состоянии опьянения. Также всем участникам дорожного движения напомнили о важности соблюдения ПДД и уважительного отношения друг к другу.