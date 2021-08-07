РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. На акции «Вода России» в Королеве собрали 20 кубометров мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.

В субботу в Королеве эковолонтеры убрали почти 2 километра реки Клязьмы в рамках всероссийской акции «Вода России». Чиновники, депутаты, общественники, студенты убирали реку в районе Шапкина моста, популярного места отдыха горожан.

В ходе акции собрали 20 кубометров мусора, в том числе 78 кг пластика, 115 кг стекла и 75 кг металла. Участники акции разместили на пляже таблички с надписью: «Принес - забери!», призывающей не оставлять после отдыха мусор, а забирать его с собой.