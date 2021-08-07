РИАМО - 7 авг. Газ по президентской программе социальной газификации провели уже в 475 домовладений Московской области. В населенных пунктах, где есть «голубое топливо», к границам участков его подводят бесплатно. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Подавать заявку на участие в программе не нужно. Главное условие – дом должен быть зарегистрирован.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе открывают мобильные и стационарные офисы соцгазификации, в которых легко и быстро помогут оформить заявку и на проведение газа прямо в дом, подключение оборудования. Первичную заявку можно подать и онлайн на сайте или по ссылке.

Первых посетителей принял новый офис в Рузском городском. На вопросы жителей ответили министр энергетики региона Александр Самарин и гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Газ пущен уже в 475 домовладений. Из 115 тыс. домовладений, которые попадают в президентскую программу, более половины подтвердили востребованность. До конца недели газифицируем 500 домовладений. Активность жителей очень высокая, запрос большой. В ближайшее время дойдем до каждого», – сказал Баранов.

Он уточнил, что дистанционно заключить комплексный договор до конца невозможно. Важно, чтобы газовики с жителем прошли по участку, определили трассу, выбрали оборудование.

При пользовании бытовым газом важно регулярно проводить профилактику оборудования. Ранее Воробьев поручил стандартизировать тарифы на его техобслуживание, чтобы жители понимали, за что и сколько они платят.

«Минэнерго заключило договоры с 79 предприятиями, которые оказывают такие услуги. По поручению губернатора проработаны все виды регламентных работ, и с 1 сентября мы переходим на новую систему – жители будут платить только после оказания услуги», – отметил Самарин.

Предельная стоимость работ по обслуживанию оборудования в МКД в месяц: газовая плита – 82 рубля, газовый водонагреватель – 154 рубля, газовый котел мощностью до 30 кВт – 196 рублей, газовая плита и газовый водонагреватель – 223 рубля, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт – 332 рубля, газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт – 409 рублей.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>