РИАМО - 7 авг. В столице врачи вылечили еще 3576 пациентов от коронавируса, всего инфекцию победили 1 386 543 человека, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили выявлено 2235 новых случаев заражения, госпитализировано 782 человека. На ИВЛ находятся 384 Covid-пациента.

В столице за минувшие сутки скончались 67 пациентов, у которых вывили пневмонию и получили положительный результат тестов на коронавирус. С начала пандемии Covid-19 в городе умерли 26 126 граждан.

Всего в мегаполисе зафиксировано 1 524 439 случаев заболевания.

Москвичам напомнили, что победить инфекцию можно только с помощью вакцинации. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>