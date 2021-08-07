РИАМО - 7 авг. В аэропорту Шереметьево провели тестирование системы оповещения, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась, сообщили РИАМО в пресс-службе международного аэропорта Шереметьево.

«Проводилось тестирование системы оповещения, аэропорт и персонал работает в штатном режиме, эвакуаций не проводилось», — уточнили в пресс-службе.​

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что по неизвестной причине с территории аэропорта Шереметьево начали эвакуировать людей.

Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина — один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в стране по объему пассажиропотока.