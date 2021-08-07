РИАМО - 7 авг. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 2235 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии количество выявленных случаев в городе составило 1 524 439, сообщает оперштаб столицы.

В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах мегаполиса.

Ранее главврач больницы №52 в столице Марьяна Лысенко отметила, что коллективный иммунитет к Covid-19 в городе сформируется к марту 2022 года.

В России за сутки выявлено 22 320 новых случаев Covid-19. Зафиксировано 793 летальных исхода, выздоровели 19 485 человек.

В РФ на текущий момент выявлено 6 424 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерло 164 094 человека, выздоровели после лечения 5 739 838 человек.

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