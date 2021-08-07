РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В парке «Наташинские пруды» Люберец в субботу стартовал юбилейный V фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вДвойне», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У нас сегодня проходит V фестиваль «Счастье в Двойне», пока на него уже пришли 42 человека, и это еще не все. Участники должны были предварительно зарегистрироваться», - сказала заместитель руководителя сообщества «Мама оффлайн», организатор фестиваля Надежда Надежина.

Она добавила, что участников ждут мастер-классы, развлекательная программа с аниматорами и мыльное шоу, работают фотозоны.

Кроме того, сегодня будет дан старт новой традиции-участники пишут имена детей на бумаге, затем сделают большую памятную гирлянду. Каждый год к ней будут добавлять новые имена. Кроме того, для участников подготовлен большой вкусный торт.