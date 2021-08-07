РИАМО - 7 авг. Арбузы и дыни следует покупать у надежных поставщиков, в специализированных центрах, таких как ярмарки выходного дня или городские торговые точки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Покупайте у проверенных продавцов.

Такие места легко узнать, они выполнены в едином стиле. Также у продавцов есть медкнижки, сертификаты на товары и книга жалоб. В такие точки привозят арбузы и дыни из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Перед попаданием на полки товары в лабораториях тщательно изучают эксперты на наличие нитратов.

«Так как арбузы обычно едят в больших количествах, есть вероятность отравления солями азотной кислоты. Малотоксичные нитраты в желудочно-кишечном тракте (как и в самих плодах) превращаются в гораздо более опасные нитриты. Они и отравляют организм, не давая клеткам обогащаться кислородом, что приводит к кислородному голоданию», — сказала ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных Северо-Западного административного округа Москвы Ольга Березняк.

Известно, что норма нитратов в арбузах — 60 мг на кг, в дынях — 90 мг на кг. При отравлении в первые симптомы появятся в течении 4-6 часов. При сильной интоксикации уже через час может начаться рвота, тошнота и диарея.

Где купить арбузы и дыни в Москве в 2021 году. Карта бахчевых развалов>>

Как выбрать спелый арбуз или дыню?

Корка арбуза должна быть твердой, он должен иметь желтое или оранжевое пятно на боку, а хвостик ягоды — сухой и ломкий.

«Обращаем внимание на звук. При созревании арбуза его мякоть имеет свою плотность, она становится более пористая. Из-за этого при постукивании по корке получается звонкий звук. Чем он звонче, тем спелее ягода», — уточнила Березняк.

Самое главное — это осмотреть плод на отсутствие повреждений. Через трещины, вмятины и царапины в продукт могут попасть патогенные микроорганизмы, что может привести к заболеванию. Этим же опасны и разрезанные плоды.

«Дыню выбираем так же — по отсутствию повреждений, вмятин, трещин, правильности формы. Торпеда — вытянутая, колхозница — округлая. К сожалению, дыни на спелость не простучишь, но можно попробовать понюхать. У спелых плодов присутствует сладкий специфический запах», — пояснила эксперт.

Дома продукт следует тщательно обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.​