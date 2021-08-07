РИАМО - 7 авг. Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев остались без медалей Олимпиады в прыжках в воду с 10-метровой вышки, пишет Газета.ru.

По итогам соревнований Бондарь занял четвертое место, а Минибаев — пятое.

Победителем Олимпиады стал китаец Юань Цао, второе место занял также представитель Поднебесной — Янь Цзянь. Замкнул тройку сильнейших спортсменов Томас Дейли из Великобритании.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада завершится 8 августа.