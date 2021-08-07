РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. Волонтеры очистили берег реки Клязьмы в Королеве в рамках экоакции «Вода России», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Экоакция прошла 7 августа на берегу Клязьмы в подмосковном Королеве в районе Шапкина моста, популярного места отдыха горожан. Эковолонтеров приветствовали депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутаты Мособлдумы Алла Полякова и Сергей Керселян, первый заместитель главы города Игорь Трифонов, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Кононенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Валерий Токарев, замминистра экологии и природопользования МО Павел Бида, генеральный директор Фонда «Чистые моря», почетный полярник, почетный работник морского и речного флота Василий Богословский, идеолог и создатель акции «Вода России», директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

«Мы рады приветствовать вас на нашей акции. Вместе мы делаем реки и озера России чистыми и призываем не оставлять мусор после отдыха на берегу. Спасибо всем неравнодушным жителям, волонтерам, чиновникам и депутатам за поддержку», - сказал Разбаш.

На экоакции Центр развития водохозяйственного комплекса подписал два соглашения о сотрудничестве с Фондом« Чистые моря» и палатой молодых депутатов Мособлдумы.

Во время акции волонтеры могли посмотреть выставку картин, сделанных из мусора. Самые активные участники акций по очистке рек получили подарки.

В 2022 году в Королеве очистят 25 километров Клязьмы в рамках региональной программы «100 рек и озер».