РИАМО - 7 авг. В каждом муниципалитете Подмосковья благоустраивают зоны отдыха и общественные пространства, чтобы жители могли приятно проводить свободное время с семьей и друзьями. В этом году инфраструктуру обновят в 22 парках культуры и отдыха, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

На сегодняшний день в Подмосковье открыты 143 городских парка и 34 лесопарка, что в 7 раз больше, чем в 2014 году.

«Губернатор Андрей Воробьев уделяет большое внимание развитию парков. Ежегодно мы создаем новые и благоустраиваем существующие. В этом году мы обновляем инфраструктуру в 22 парках культуры и отдыха. Для каждого из них была разработана своя концепция и определен свой уникальный перечень работ, необходимый именно для этой территории», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что в парках важно не только благоустройство, но и насыщение сервисами, чтобы жителям региона было интересно и хотелось возвращаться в них снова.

В 6 первых парках работы уже завершены. Так, в Пестовском в Балашихе для любителей экстремального спорта открыли скейтпарк на 700 кв. м и памп-трек на 500 кв. м. Скейт-парк с элементами средней сложности рассчитан на разный уровень подготовки. Памп-трек – для начинающих, сюда могут приходить дети от 6 лет. Еще там установили амфитеатр и обустроили пешеходные дорожки.

В парке «Костино» в Королеве появились 2 входные группы, деревянная беседка с навесом, установили теннисные столы и столы для настольных игр и шахмат. Обменяться книгами можно в зоне буккроссинга, здесь еще оборудованы места для чтения. На территории работает Wi-Fi и зарядная станция.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде появилась новая площадка для аттракционов площадью 900 кв. м. Установили видеокамеры и новые фонари. А в парке им. Островского в Ступине — новая уличная мебель: лавочки, скамьи и перголы, для принятия солнечных ванн — парящие шезлонги. По центральной линии парка с новым освещением стало комфортнее гулять по вечерам. Аллеи украшают малые архитектурные формы и вазоны с цветами.

В парке «Победа» в Талдомском городском округе обновили площадку для баскетбола и волейбола, обустроили большую танцплощадку. Там теперь есть прогулочные дорожки и новые фонари.

В городском парке в Шаховской дети с удовольствием проведут время на просторной игровой площадке, рассчитанной на ребят всех возрастов.