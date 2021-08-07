РИАМО - 7 авг. За время действия столичного проекта «Спортивные выходные» провели 4 сезона, а его участники сделали порядка 100 тыс. приседаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этот год был наполнен множеством тренировок, звездных гостей, живописных локаций и самых активных жителей города. Отличное начало проекта! Мы обязательно продолжим развивать спортивную жизнь города и открывать для жителей новые возможности для полезного досуга», — сказал замдиректора центров госуслуг столицы Александр Гребенкин.

Первые тренировки в парках по программе «Спортивные выходные» начались год назад. Сейчас проходит 4-й сезон проекта, за это время тренеры провели 2,5 тыс. занятий, а участники выполнили примерно 100 тыс. приседаний и 80 тыс. отжиманий. Среди привлеченных тренеров есть и известные люди, например, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алексей Немов.

У проекта есть YouTube-канал, на него подписано более чем 20,8 тыс. пользователей. А очно к проекту присоединились свыше 100 тыс. человек.

Стать участником «Спортивных выходных» можно на официальном сайте мероприятия, а также в офисах «Мои документы».​ Из-за ситуации с коронавирусом на сегодняшний день заниматься могут только те участники, у которых есть QR-код.